newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В супермаркетах переписали цены на популярный овощ: сколько стоит

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
1,2 т.
Помидоры в Украине резко подешевели

Помидоры в Украине резко подешевели. К примеру, по состоянию на 13 августа розовые стоят в среднем 38,12 грн/кг. Что почти на 40 грн меньше средней цены июля в 74,4 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов розовые помидоры стоят (за 1 кг):

  • Auchan – 33,9 грн;
Сколько в Auchan стоят розовые помидоры
  • Novus – 39,99 грн;
Какая цена на розовые помидоры в Novus
  • Metro – 40,46 грн.
Цена на розовые помидоры в Metro

Подешевели и красные томаты. Цены на них снизились почти на 25 грн/кг – с 61,31 грн до 37,91 грн. Стоимость в магазинах (за 1 кг):

  • Novus – 19,99 грн;
Сколько в Novus стоит красный томат
  • Varus – 29,9 грн;
  • Auchan – 57 грн;
Какая цена на красный томат в Auchan
  • Megamarket – 59,9 грн;
  • Metro – 22,78 грн.
Цены в Metro на томаты красные

Почти на 50 грн/кг подешевели помидоры-сливка. В супермаркетах их продают по (за 1 кг):

  • Novus – 22,99 грн;
Цена на помидоры сливка в Novus
  • Metro – 36,3 грн;
Сколько стоят помидоры сливка в Metro
  • Varus – 24,9 грн;
Какая стоимость в Varus помидоров сливка
  • Megamarket – 49,9 грн.
Цена в Megamarket помидоров сливка

Почему цены упали

Как объяснили аналитики EastFruit, причин стремительного снижения цен на помидоры в Украине две. Это:

  • сезонный рост предложения – в первую очередь, продукции открытого грунта;
  •  довольно сдержанный спрос, что "также оказывает существенное давление на цены".

"Предложение продукции из летних теплиц и открытого грунта довольно активно растет, что при постепенно снижающемся спросе вынуждает операторов рынка уступать в цене. Кроме того, на рынок в достаточном количестве поступает и импортная продукция, что также оказывает давление на цены", – говорится в сообщении.

Что будет дальше

По словам аналитиков, в дальнейшем участники рынка ожидают еще большего снижения цен на свою продукцию. Дело в том, что:

  • темпы сбыта помидоров даже после удешевления остаются невысокими;
  • на складах скапливаются значительные объемы нереализованной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – овощи в Украине подорожали. Рост цен составил 2,6%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!