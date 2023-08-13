В супермаркетах переписали цены на популярный овощ: сколько стоит

Помидоры в Украине резко подешевели. К примеру, по состоянию на 13 августа розовые стоят в среднем 38,12 грн/кг. Что почти на 40 грн меньше средней цены июля в 74,4 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов розовые помидоры стоят (за 1 кг):

Auchan – 33,9 грн;

Novus – 39,99 грн;

Metro – 40,46 грн.

Подешевели и красные томаты. Цены на них снизились почти на 25 грн/кг – с 61,31 грн до 37,91 грн. Стоимость в магазинах (за 1 кг):

Novus – 19,99 грн;

Varus – 29,9 грн;

Auchan – 57 грн;

Megamarket – 59,9 грн;

Metro – 22,78 грн.

Почти на 50 грн/кг подешевели помидоры-сливка. В супермаркетах их продают по (за 1 кг):

Novus – 22,99 грн;

Metro – 36,3 грн;

Varus – 24,9 грн;

Megamarket – 49,9 грн.

Почему цены упали

Как объяснили аналитики EastFruit, причин стремительного снижения цен на помидоры в Украине две. Это:

сезонный рост предложения – в первую очередь, продукции открытого грунта;

довольно сдержанный спрос, что "также оказывает существенное давление на цены".

"Предложение продукции из летних теплиц и открытого грунта довольно активно растет, что при постепенно снижающемся спросе вынуждает операторов рынка уступать в цене. Кроме того, на рынок в достаточном количестве поступает и импортная продукция, что также оказывает давление на цены", – говорится в сообщении.

Что будет дальше

По словам аналитиков, в дальнейшем участники рынка ожидают еще большего снижения цен на свою продукцию. Дело в том, что:

темпы сбыта помидоров даже после удешевления остаются невысокими;

на складах скапливаются значительные объемы нереализованной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – овощи в Украине подорожали. Рост цен составил 2,6%.

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