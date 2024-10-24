В стране ЕС украинским беженцам приказали покинуть жилье: какие причины

Власти департамента Мерт и Мозель во Франции обязали украинских беженцев покинуть предоставленное жилье до конца октября из-за сокращения бюджетных расходов. Однако после вмешательства правозащитников процесс выселения был отложен до конца декабря.

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Об этом пишет Le Monde. Это решение вызвало возмущение среди беженцев и украинских ассоциаций, поскольку многие из них, в том числе пенсионеры и другие незащищенные слои населения, оказались под угрозой возвращения в Украину, включая прифронтовые районы.

Решение о выселении было принято в рамках усилий по оптимизации бюджета, а также для содействия социальной интеграции беженцев. Около 600 из 1600 украинских переселенцев, проживающих в департаменте Мерт и Мозель, находятся в жилье, арендованном за государственный счет. Среди них большинство – пенсионеры и лица, которые не могут трудоустроиться. Правительственные органы считают, что украинцы не предприняли достаточных усилий для интеграции, в частности, из-за отсутствия полной профессиональной адаптации или других форм социального участия.

В ассоциациях, занимавшихся размещением переселенцев, отмечают, что их деятельность согласуется с требованиями государственных органов. Письма, полученные переселенцами, содержат рекомендации по поиску нового жилья или обращения в срочные службы в случае невозможности найти альтернативу самостоятельно. Эти шаги вызвали серьезную обеспокоенность среди украинцев, многие из которых не имеют возможности самостоятельно найти новое жилье.

Ситуация с украинскими беженцами в регионе Гранд-эст привлекла внимание местных правозащитных организаций. После вмешательства правозащитников власти департамента решили отсрочить процесс выселения до конца декабря 2024 года, что даст переселенцам больше времени для поиска новых вариантов жилья.

Однако проблема остается острой. Многие беженцы, в том числе 41-летняя Олеся Болгуновская из Харькова, опрошенная СМИ, была шокирована решением власти. Болгуновская, проживающая в городе Тенвиль вместе с матерью и сыном, получила письмо с требованием освободить жилье, что вызвало у нее панику. Как она отмечает, после побега из Харькова в марте 2022 года она надеялась, что ситуация в Украине быстро стабилизируется. Однако война продолжилась, а ее семья стала зависимой от предоставленного во Франции жилья.

Подобная ситуация сложилась для десятков других украинцев, получивших аналогичные уведомления о выселении до 31 октября 2024 года. Многие не имеют других вариантов проживания во Франции и оказываются перед тяжелым выбором – покинуть страну или обращаться в службы экстренного жилья.

Украинские ассоциации активно пытаются поддержать переселенцев в поиске решений. Однако, как отмечают представители организаций, власти не всегда должным образом поддерживают процесс интеграции, особенно на востоке страны. В других регионах Франции, таких как Иль-де-Франс или Окситания, процесс переселения беженцев прошел более гладко, в частности, благодаря лучшей координации между государственными службами и общественными организациями.

Местные жилищные ассоциации, от которых поступили письма о выселении, заявили, что они действуют по запросу государственных органов и пытаются способствовать тому, чтобы переселенцы нашли жилье самостоятельно или с помощью социальных служб. Однако для многих украинцев найти такое жилье остается чрезвычайно сложной задачей из-за языкового барьера, недостаточной социальной поддержки и других факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польское правительство предложило Германии перенаправить соцвыплаты для украинских беженцев непосредственно в Украину. Цель – снизить финансовый стимул оставаться в Германии и стимулировать украинцев возвращаться домой для восстановления страны.

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