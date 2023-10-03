В России показали новый смартфон – он оказался клоном иностранного гаджета. Фото

В России новый скандал с разрекламированным Кремлем "импортозамещением". На этот раз предметом обсуждений стал новый российский смартфон "Р-ФОН" якобы на базе первой местной операционной системы (ОС). Гаджет оказался точной копией бангладешского Symphony Helio 80.

ОС тоже не оригинальна – она разработана на базе иностранного Linux. Об этом сообщают российские профильные СМИ.

Российский и бангладешский телефоны полностью идентичны по дизайну и заявленным характеристикам. Однако пользователи сети указывают, что у оригинала "камера гораздо лучше".

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Кроме того, Symphony Helio 80 стоит гораздо дешевле "уникального российского смартфона". В Бангладеш местное устройство продается по цене 15 тыс. рублей (около 5600 грн) в эквиваленте. В РФ продажи "Р-ФОН" еще не стартовали, но заявленная цена составляет 40 тыс. рублей (около 15 тыс. грн).

Интересно, что производители российской копии, компании "РОСА Мобайл" и "Рутек" даже прокомментировали схожесть телефонов. Они уверяют, что якобы вообще ничего не знают о бангладешском гаджете. Хотя признают: "импортозамещенный" смартфон состоит из иностранных комплектующих.

"Очевидно, что "Р-ФОН" и иностранный смартфон – это два совершенно разных устройства. "Р-ФОН" – это смартфон, созданный на российской операционной системе "РОСА Мобайл". Для его изготовления использовались иностранные комплектующие. Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах", – говорится в заявлении российских компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый провал российского "импортозамещения". К примеру, кроссовер от "АвтоВАЗа" Lada X-Cross 5 является точной копией китайского FAW Bestune T77.

А беспилотный летательный аппарат "Добрыня" оказался подозрительно похожим на дешевый дрон китайского производства. Такой можно можно купить в интернете.

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