В роддоме Киева выплатили "мертвым душам" 4,5 млн грн: объявлены подозрения
Правоохранители разоблачили коррупцию в коммунальном предприятии роддома в Киеве – бывшие руководители "платили" зарплату фиктивным работникам. Таким образом из зарплатного фонда было растрачено более 4,5 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Если подозреваемых признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде до 20 лет лишения свободы.
Детали схемы
Как выяснили следователи, в 2021-2022 годах обвиняемые и другие должностные лица фиктивно оформили на работу "работников", которые фактически никогда не работали на предприятии. А их зарплату начисляли на карточки лиц, находившихся под контролем обвиняемых. В результате убытки, нанесенные государственному бюджету, превысили 4,5 млн грн.
Сейчас обвиняемым инкриминируют ряд уголовных преступлений, по которым, если их признают виновными, им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. А именно:
- растрату имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191);
- пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209);
- составлениезаведомо ложных официальных документов и внесение в них заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины)
Сейчас в рамках производства направлено в суд обвинительные акты в отношении двух других должностных лиц предприятия – начальника отдела кадров и бухгалтера предприятия.
Другие "врачебные" схемы в Украине
Следует отметить, что выплата зарплат несуществующим работникам – не единственный тип махинаций с государственными средствами в украинских медучреждениях. Например, только за последние недели разоблачили такие коррупционные случаи:
- генеральный директор Коростенской городской больницы присвоил 434 тыс. грн государственных средств от НСЗУ в качестве возмещения за лечение пациентов после инсультов;
- врач Конотопской больницы, член ВВК, вместе с медсестрой предлагал за взятку оформить фиктивный диагноз военнообязанным;
- чиновница Белоцерковской городской больницы №2 заключила два контракта на закупку фармацевтической продукции. При этом цена продукции завышена в несколько раз, а сумма убытков превысила 1,7 млн грн.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Жмеринском городском совете также обнаружили начисление 683 тыс. грн зарплаты "мертвым душам". Начальнику Управления труда и соцзащиты населения и начальнику отдела бухучета объявили подозрение.
