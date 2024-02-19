В ПриватБанке произошел сбой: какие операции не проводил "Приват24"

Клиенты государственного ПриватБанка 19 февраля жаловались на сбой в системах финучреждениях. В частности, не работали операции по переводу средств с карты на карту в приложении и на сайте онлайн-банкинга "Приват24". При этом сбои были не у всех пользователей системы и к 12:30 проблемы удалось устранить.

"Был кратковременный сбой. Быстро починили", – сообщили OBOZ.UA в пресс-службе финучреждения. Проблемы в системе длились менее получаса.

Как сообщали клиенты банка, во время сбоя авторизация в системе происходила, как обычно. Однако при попытке перевести деньги возникала ошибка. Некоторые операции при этом проводились, даже несмотря на сообщение о неполадках.

Кроме того, некоторые пользователи отмечали, что не могли связаться со службой поддержки. "Не работают платежи в "Приват24". Но не работает служба поддержки", – сообщали в комментариях на странице ПриватБанк в Facebook.

На минувших выходных ПриватБанк отключал все операции с картами, а также банкоматы и терминалы. Такие услуги были недоступны с 00:05 по 4:00 17 февраля.

Системы не работали из-за проведения регламентных работ процессинга. Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

Как сообщал OBOZ.UA, Клиенты ПриватБанка могут экономить на некоторых популярных услугах. Так, если оформлять некоторые справки через приложение "Приват24", то можно не платить по 100 грн за каждый такой документ.

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