ПриватБанк остановил все операции с карточками: как долго не будут работать банкоматы, терминалы

ПриватБанк отключил все операции с картами, также с 17 февраля, 00.05, перестали работать банкоматы и терминалы. Банк проводит регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе до 4 утра.

Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном на официальной странице в Telegram. В ночь на 17 февраля 2024 г. ПриватБанк проводит плановые регламенты работы процессингового центра, чтобы увеличить возможности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными карточками.

"В период проведения работ 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка. Обычно регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!" – объясняют в пресс-службе банка.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!