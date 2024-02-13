Можно сэкономить до 100 грн: какие услуги ПриватБанк предоставляет бесплатно

Клиенты "ПриватБанка" могут экономить на некоторых популярных услугах. Так, если оформлять некоторые справки через приложение "Приват24", то можно сэкономить 100 грн.

Об этом говорится в материале издания "Минфин". Один из клиентов написал, что хотел получить справку о финансовом счете для казначейства для перечисления средств по решению суда. Такая услуга обойдется в отделении банка в 100 грн, но ее можно получить бесплатно через мобильное приложение.

"В отделении ПриватБанка по моему запросу девочка-оператор сказала, что выдать такую справку через отделение будет стоить 100 гривен. Но есть другой, более дешевый путь", — написал он.

Так, нужно зайти в "Приват24", выбрать вкладку Сервисы-Справки по счетам. Там нужно найти необходимый счет и данные, необходимые в справке и сделать заказ. Через несколько секунд соответствующая справка будет готова и в разделе "Архив" ее можно загрузить на устройство или отправить на электронную почту.

"С устройства можно за минимальные средства распечатать справку дома, на работе или в точке предоставления полиграфических услуг. Я делал только справку о карточном счете, но там их еще несколько видов и принцип, наверное, такой же. Буду рад, если эти знания сэкономят вам немного ваших денег", - отметил клиент.

Представители ПриватБанка, комментируя сообщения, написали, что в мобильном приложении Приват24 действительно можно заказывать справки бесплатно.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, онлайн-банкинг государственного ПриватБанка может работать и для карт других украинских финучреждений. Для этого клиенту понадобится добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт.

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