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Можно сэкономить до 100 грн: какие услуги ПриватБанк предоставляет бесплатно

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
2,2 т.
ПриватБанк предоставляет некоторые услуги бесплатно

Клиенты "ПриватБанка" могут экономить на некоторых популярных услугах. Так, если оформлять некоторые справки через приложение "Приват24", то можно сэкономить 100 грн.

Об этом говорится в материале издания "Минфин". Один из клиентов написал, что хотел получить справку о финансовом счете для казначейства для перечисления средств по решению суда. Такая услуга обойдется в отделении банка в 100 грн, но ее можно получить бесплатно через мобильное приложение.

"В отделении ПриватБанка по моему запросу девочка-оператор сказала, что выдать такую справку через отделение будет стоить 100 гривен. Но есть другой, более дешевый путь", — написал он.

Так, нужно зайти в "Приват24", выбрать вкладку Сервисы-Справки по счетам. Там нужно найти необходимый счет и данные, необходимые в справке и сделать заказ. Через несколько секунд соответствующая справка будет готова и в разделе "Архив" ее можно загрузить на устройство или отправить на электронную почту.

"С устройства можно за минимальные средства распечатать справку дома, на работе или в точке предоставления полиграфических услуг. Я делал только справку о карточном счете, но там их еще несколько видов и принцип, наверное, такой же. Буду рад, если эти знания сэкономят вам немного ваших денег", - отметил клиент.

Представители ПриватБанка, комментируя сообщения, написали, что в мобильном приложении Приват24 действительно можно заказывать справки бесплатно.

Объяснение ПриватБанка

Как сообщал ранее OBOZ.UA, онлайн-банкинг государственного ПриватБанка может работать и для карт других украинских финучреждений. Для этого клиенту понадобится добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт.

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