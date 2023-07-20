В помещениях "Київміськбуда" проводятся обыски: заявление Кушнира

В головном офисе "Київміськбуду" и других помещениях, связанных с компанией, правоохранительные органы проводят следственные действия. Менеджмент компании способствует следственным действиям.

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook написал президент "Київміськбуду" Игорь Кушнир. "Помимо проверок, аудитов и комиссий, сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Київміськбуд", – отметил он.

Кушнир добавил, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому там убеждены, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок будут положительными. "Київміськбуд" продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается. Уверен, что все будет хорошо!" – подчеркнул Игорь Кушнир.

Он подытожил, отметив, что компания максимально открыта, менеджмент способствует следственным действиям.

Напомним, 6 июля по требованию мэра Киева Виталия Кличко состоялось заседание наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. В свою очередь руководитель компании Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей. Сам Кушнир согласен с таким решением и считает его вполне законным.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что правоохранители разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях". Это дает разрешение на пересечение границы, в том числе военнообязанных мужчин. Состоялись обыски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!