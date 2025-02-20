В Польше разработали сценарий возвращения беженцев в Украину: к чему готовятся

Правительство Польши готовится как к возвращению украинских беженцев домой, так и к новым миграционным волнам из Украины. В настоящее время власти страны разрабатывают два сценария действий, в зависимости от дальнейшего хода событий в Украине.

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Как сообщает " Польское радио ", об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик. По его словам, в Варшаве готовятся к одному из двух сценариев:

если будет подписан справедливый мир, часть украинцев вернется домой ;

; если руководство Украины не примет предложенное политическое решение, на Польшу могут ждать новые волны мигрантов.

"Если бы произошло то, что можно назвать поражением этого государства, то можем надеяться на волну (конечно, не такую, какая была в 2022 году), но можно надеяться на усиление наплыва главным образом экономического. Из-за того, что будет чисто экономическая миграция из-за ограничений помощи и связанных с этим трудностей", – сказал Дущик.

Пока ни один из сценариев не включает прогнозы по количеству беженцев – они скорее описывают сами гипотетические ситуации. "Когда у нас уже будет свершившийся факт, можно будет говорить о количестве", – добавил замминистра.

Он напомнил, что временная защита для беженцев из Украины в Европейском Союзе продлена до 4 марта следующего года, и что в Польше действуют такие же правила. Это означает, что до тех пор изменений в миграционной политике не предвидится.

По данным Министерства внутренних дел и администрации, на декабрь в Польше находилось более 1,5 миллиона граждан Украины, из них почти миллион пользуется временной защитой. А этой зимой количество людей с оформленным PESEL UKR выросло на 11 тысяч.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительства Чехии и Польши разрабатывают новые механизмы легализации украинцев после войны. Планируется, что временная защита автоматически будет отменена после "завершения" войны, но украинцы будут иметь возможность остаться в Европейском Союзе по другим правовым основаниям.

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