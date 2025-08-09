В первой половине 2025 года ДТЭК вложил 2,3 млрд грн в повышение надежности работы сетей

В первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Наши энергетики за первые полгода провели ремонты 634 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и почти 3 тыс. других энергообъектов. В первом полугодии 2025 года мы инвестировали почти 2,3 млрд грн в новое строительство, техническое переоснащение и реконструкцию электрических сетей и энергооборудования", — отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Отмечается, что за первые полгода энергетики провели 65% от запланированных ремонтов энергообъектов сетей. В частности, они отремонтировали оборудование на более 3,5 тыс. энергообъектов в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях и столице.

Всего с начала 2025 года энергетики модернизировали 3 трансформаторные и 4 распределительные подстанции, построили 7 новых трансформаторных пунктов.

В ДТЭК подчеркнули, что плановые ремонтные работы и инвестиции в модернизацию электросетей направлены на повышение надежности электроснабжения для миллионов клиентов в столице и регионах.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, что больше, чем за весь 2024 год.