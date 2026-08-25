В Ощадбанке произошел масштабный сбой: что важно знать клиентам
1 минута
2,1 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Ощадбанке частично ограничили клиентам доступ к электронным сервисам. В частности, могут быть недоступны мобильное приложение банка и сервисы для юридических лиц. Сайт банка также не работает.
Об этом сообщили в самом финансовом учреждении. Там объяснили это срабатыванием систем безопасности.
В банке заверили, что к 17:00 работу систем должны полностью стабилизировать.
Новость дополняется...