Со 2 сентября в Покровске закроются все банковские учреждения, останутся только банкоматы. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации безопасности. Воспользоваться банковскими услугами можно в таких городах как Доброполье, Родинское, Белицкое и поселки Межево.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он сообщил, что до конца недели банковские отделения еще будут работать, однако с понедельника, 2 сентября, все они закроются, оставив только банкоматы.

По словам Филашкина, основной причиной закрытия банков является ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе. Покровск и близлежащие населенные пункты в последнее время испытывают значительное давление со стороны российских военных, что усугубляет угрозу для гражданского населения и делает работу банковских учреждений опасной. Кроме того, важной причиной является необходимость проведения эвакуации жителей города в более безопасные регионы Украины.

К моменту объявления решения о закрытии банков, в Покровске остается около 38 тысяч жителей, среди которых 1900 детей. Это гораздо меньше, чем до начала полномасштабной войны, когда население общины составляло более 80 тысяч человек, из которых 13 тысяч были детьми. Люди постепенно покидают город из-за опасности, а эвакуацию проводят международные партнеры, волонтеры, полиция и ГСЧС.

Несмотря на закрытие банков в Покровске, жители города могут воспользоваться отделениями банков в соседних населенных пунктах. В частности, ближайшие к Покровскому отделению расположены в следующих местах:

ПриватБанк в Родинском (ул. Мира, 9), хотя этот населенный пункт также приближен к линии фронта, и отделение может прекратить работу впоследствии;

хотя этот населенный пункт также приближен к линии фронта, и отделение может прекратить работу впоследствии; "ПриватБанк" в Доброполье (микрорайон "Молодежный", 3м);

(микрорайон "Молодежный", 3м); "ПриватБанк" в селе Межево (ул. Грушевского, 11с);

(ул. Грушевского, 11с); "Ощадбанк" в Родинском (ул. Шахтерская, д. 51);

(ул. Шахтерская, д. 51); "Ощадбанк" в Белицком (ул. Вознесенского, 27).

Эти отделения могут быть последними пунктами доступа к банковским услугам для жителей Покровска и близлежащих районов. Однако следует помнить, что ситуация может быстро измениться и работа этих учреждений также может быть прекращена из-за обострения боевых действий.

Кроме того, в соседнем городе Торецк, где сейчас остается только две тысячи жителей, ситуация еще более критическая. Враг постоянно пытается прорвать оборону ВСУ, а подъездные пути в город находятся под огнем, что делает доставку гуманитарной помощи почти невозможной.

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