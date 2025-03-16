В одном из городов Украины средняя зарплата превысила 16 тыс. грн: кого ищут работодатели

Рынок труда в Киеве продолжает развиваться : увеличилось количество вакансий, а уровень трудоустройства вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованы работодателями – специалисты по техническим профессиям, IT, строительству и сфере услуг.

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Об этом сообщил Киевский городской центр занятости (КГЦЗ). За первые два месяца 2025 услугами службы занятости воспользовались почти 5 000 граждан.

Важно отметить, что на одного соискателя приходится в среднем две вакансии, а средняя зарплата в опубликованных вакансиях достигла 16 495 грн. Это свидетельствует об улучшении условий трудоустройства и повышении уровня доходов среди столичных работников.

Благодаря сотрудничеству с работодателями и государственным программам в Киеве за два месяца было трудоустроено более тысячи человек. Кроме того, активная поддержка обучения позволила выдать 225 ваучеров на повышение квалификации и получение новых профессий в сфере IT, строительства, образования и других отраслях. В общей сложности профессиональное обучение прошли 154 человека, а служба занятости помогла им найти работу после завершения обучения.

Одним из важных направлений деятельности КМЦЗ является содействие развитию малого бизнеса. За два месяца было рассмотрено и одобрено 90 заявок на гранты для открытия или расширения собственного дела. Также предоставлено 78 микрогрантов и 13 грантов для ветеранов. Самые популярные сферы предпринимательства:

оптовая и розничная торговля (28,86%);

временное размещение и организация питания (15,59%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (8,53%);

образование (4,99%);

здравоохранение и социальная помощь (4,9%);

информационные технологии и телекоммуникации (4,73%);

прочие услуги (9,93%).

По словам КМЦЗ, получившие гранты предприниматели не только развивают собственный бизнес, но и создают новые рабочие места, что способствует экономическому росту столицы. Для стимулирования трудоустройства государство предлагает работодателям разные виды компенсаций. В частности:

240 внутренне перемещенных лиц трудоустроены с возмещением затрат на оплату труда;

40 человек с инвалидностью получили рабочие места с компенсацией расходов работодателей на их обустройство;

31 человек трудоустроен с компенсацией единого взноса (ЕВ) для работодателей;

60 человек получили работу на вновь созданных местах с компенсацией расходов работодателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата по данным крупных кадровых порталов составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц средняя зарплата выросла всего на 500 грн. При этом среди областей с самой средней зарплатой традиционно на первом месте оказывается Киевщина.

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