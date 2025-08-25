В одной из областей Украины введены аварийные отключения света: что произошло

Из-за непогоды и последствий атак на Полтавщине без электроэнергии остались несколько территориальных общин. Без света находятся 179 юридических и более 1 500 бытовых потребителей, энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут. По его словам, аварийное отключение произошло в Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных общинах.

"В результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии", – отметил чиновник в своем сообщении. По информации "Полтаваоблэнерго", без электроснабжения остались 179 юридических и 1543 бытовых абонента. В компании подчеркивают, что ситуация находится под контролем – аварийные бригады уже работают на местах и постепенно восстанавливают подачу электроэнергии.

Накануне, ночью 19 августа, Полтавская область подверглась массированной атаке со стороны врага. Попадания и падения обломков были зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах. В Лубенском районе в результате ударов без электричества остались еще 1471 бытовой и 119 юридических потребителей.

Энергетики отмечают, что после массированных атак и сложных погодных условий восстановление инфраструктуры требует значительных ресурсов и времени, но первоочередной задачей остается обеспечение стабильного питания критически важных объектов и населения. Специалисты "Полтаваоблэнерго" отмечают, что работа бригад организована в круглосуточном режиме.

Приоритет отдается восстановлению электроснабжения для больниц, объектов водоснабжения, коммунальной инфраструктуры и жилых массивов. Все силы сосредоточены на том, чтобы максимально сократить время пребывания людей и бизнеса без света.

