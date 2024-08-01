В Monobank зафиксировали массовый сбой: не удается совершить переводы

В мобильном приложении Monobank 1 августа произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-банкингом и совершить денежные операции.

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При неисправностях при входе в приложение сразу появлялось сообщение об ошибке, сообщает OBOZ.UA. "Ошибки в работе приложения", – говорилось в сообщении.

Пользователи в социальной сети X жалуются, что в банке часто начали возникать сбои. Переводы осуществить не удается, однако задонатит на благотворительные банки можно.

В банке не комментировали неполадки. Пользователи отмечают, что не могли воспользоваться услугами онлайн-банкинга с 9:48.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из банковского приложения monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

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