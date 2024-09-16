В мире рекордно выросли цены на популярный продукт: какая причина

На мировых рынках рекордно подорожали кофейные зерна сорта арабика. На бирже в Нью-Йорке декабрьские фьючерсы выросли до 2,68 доллара за фунт – это самый высокий показатель с 2011 года.

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Об этом сообщает Bloomberg. Там отметили: произошедшее может привести к удорожанию самого напитка.

Сам же рост цены, рассказывают аналитики, связан с постоянными перебоями с поставками зерен. В частности, "из-за опасений по поводу неблагоприятной погоды в ведущем производителе – Бразилии".

"Страна завершает сбор урожая 2024-2025 годов, а перспективы производства ослабли – после того, как жара и засуха нанесли ущерб полям. ... Чашка кофе может стать дороже", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: потенциал урожая арабики 2025/26 "висит на волоске". Ведь с начала апреля количество осадков в районах ее выращивания постоянно находится ниже нормы.

Более того, отмечают аналитики, опасения вызывает тот факт, что проблемы в Бразилии возникли в то время, "когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах". А также:

глобальной нехватки контейнеров для перевозки зерен;

"разочаровывающих урожаев во Вьетнаме".

Усугляет же общую ситуацию на кофейном рынке тот факт, что биржевые цены на другой популярный сорт – робуста – также выросли. Они подскочили сразу на 4,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же правоохранители ранее накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного кофе. Фигурант обустроил в Одессе помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофейное сырье в упаковки с айдентикой мировых брендов. Свою продукцию он распространял в интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

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