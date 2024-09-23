В крупном украинском банке приняли решение по сроку действия карт: когда последний день

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

При этом подчеркивается: продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В банке также призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

В то же время отметили в банке: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в марте 2024 года, до 30 сентября 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, у клиентов же ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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