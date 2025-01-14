В Китае придумали, как обойти запрет TikTok в США: какую роль готовят Илону Маску

Китайские чиновники рассматривают возможность приобретения американского подразделения компании TikTok директором Tesla, SpaceX и соцсети X, миллиардером Илоном Маском. Таким образом в TikTok хотят обойти вероятный запрет в США одноименной платформы для создания коротких видеороликов.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Они утверждают, что в Пекине хотят, чтобы TikTok оставался в собственности материнской компании ByteDance, но в Верховном суде намерены поддержать закон о запрете в стране соцсети.

На этом фоне высокопоставленные китайские чиновники начали обсуждать экстренный план действий в рамках взаимодействия с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа. В одном из планов фигурирует Маск.

Сделка с одним из ближайших соратников Трампа потенциально привлекательна для китайского правительства, которое должно дать официальное разрешение на продажу американского подразделения TikTok. Один из сценариев предполагает покупку TikTok US компанией X (бывший Twitter), которая с 2022 года принадлежит Маску.

В таком случае платформа может использоваться для привлечения рекламодателей в X. А его ИИ-стартап xAI может использовать огромные базы данных, генерируемые TikTok.

Китайские чиновники еще не достигли окончательного консенсуса касательно дальнейших действий, а все обсуждения на этот счет носят предварительный характер. Также неясна степень осведомленности ByteDance о таких обсуждениях, как и вовлеченность TikTok и Маска. Кроме того, неизвестно вступали ли Маск, TikTok и ByteDance в какие-либо переговоры о подобной сделке.

При этом в апреле 2024 года Маск призвал не запрещать TikTok в США, даже если это "может принести пользу платформе X", поскольку это противоречит свободе слова и самовыражения. "Это не то, за что выступает Америка", – подчеркнул миллиардер.

Тем не менее Верховный суд США требует от ByteDance продать или закрыть свое подразделение в США из-за угрозы национальной безопасности, что имеет высший приоритет над свободой слова. На практике продажа американского бизнеса TikTok крайне сложна, так это затрагивает акционеров как в Китае, так и в США. Юристы TikTok уже предупредили Верховный суд, что отделение американской части продукта будет "чрезвычайно сложно". В противном случае запрет TikTok может вступить в силу уже 19 января.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в декабре Федеральный апелляционный суд США поддержал закон, запрещающий использование приложения TikTok в стране, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. В суде подчеркнули, что запрет TikTok оправдан.

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