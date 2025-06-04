В Киеве значительно переписали цены на жилье: какие причины и сколько теперь стоит

В Киеве заметно снизился спрос на жилье – покупатели массово откладывают сделки из-за нестабильной ситуации с безопасностью, неопределенности на фронте и обострения обстрелов столицы. Если такая тенденция продолжится, рынок может потерять баланс и продавцам придется идти на уступки в цене, что в итоге приведет к постепенному снижению стоимости недвижимости.

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Об этом рассказала киевский риелтор Ирина Луханина в комментарии "Минфину". Многие покупатели откладывают сделки или полностью отменяют планы покупки до осени, ожидая стабилизации ситуации.

По словам Луханиной, стало значительно меньше звонков, а те, кто все же обращаются, преимущественно просто интересуются ценами, не назначая просмотров. Кроме того, уменьшилось количество новых объектов на продажу, продавцы также не уверены, какими будут цены.

На рынке пока нет ажиотажной распродажи. Продавцы неохотно идут на скидки, даже в случае элитного жилья. Например, торг на объекты за $300 тысяч составляет лишь около $5 тысяч. Риелтор отмечает, что владельцы не готовы резко опускать планку стоимости, надеясь на восстановление спроса в будущем.

Впрочем, единичные скидки все же фиксируются. По данным одного из профильных порталов, двухкомнатная квартира в ЖК OkLand подешевела с $135 тыс. до $126 тыс., а другие объекты также демонстрируют коррекцию на 2-10 тыс. долларов.

Интересный парадокс в том, что, несмотря на общее снижение спроса, первичный рынок выглядит стабильнее. В новостройках особенно растет интерес к двух- и трехкомнатным квартирам, в частности в пригороде. Причины – желание украинцев расширить жилую площадь, рост арендных ставок и инвестиционный интерес.

Некоторые покупатели пользуются государственными программами, такими как єОселя, хотя в последнее время наблюдаются задержки с финансированием. Зато все еще активно покупают за наличные, преимущественно жители других регионов, из Винницкой, Черниговской, Донецкой областей.

"Сейчас спрос держится только в бюджетном сегменте. Люди готовы покупать квартиры до $100 тыс., но и там чувствуется неуверенность", – отмечает эксперт рынка недвижимости Юрий Пита. В то же время на вторичном рынке становится все меньше дешевых объектов, потому что владельцы выжидают более выгодных условий для продажи.

Аналитики не дают однозначных прогнозов. Если ситуация в стране стабилизируется, уже осенью возможно оживление продаж. В то же время, если снижение спроса станет устойчивым трендом, владельцы будут вынуждены увеличивать объем торга, что может снизить среднюю рыночную стоимость жилья.

На данный момент предложений становится меньше, спрос ослабевает, цены колеблются в пределах ±5%, а рынок находится в состоянии ожидания. Эксперты отмечают, что это классический пример "предбури" – состояния, когда все участники не уверены в завтрашнем дне и выбирают выжидательную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до конца лета должны заплатить налог на недвижимость. Ставка налога определяется местным советом. При этом Налоговым кодексом установлена максимальная ставка – 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь прошлого года.

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