В Киеве сдают в аренду самую дорогую квартиру: три этажа, терраса и сауна

В Киеве самая дорогая квартира, которую сдают в аренду, стоит 15 тыс. долларов в месяц. За эти деньги можно жить в трехэтажном пентхаусе с террасой в ЖК Новопечерские Липки.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Площадь квартиры – 600 квадратов. В ней есть 9 комнат, в том числе гостиная, кухня-столовая, общие, кабинеты, балконы, терраса.

"Панорамный вид на город. Два паркоместа в подземном паркинге. Зона жилой застройки, закрытая территория ЖК, супермаркет, школа, детский сад, рестораны, кафе, фитнес-студии, салоны красоты, сфера бытовых услуг. Удобная транспортная доступность", – говорится в объявлении.

Сколько стоит аренда квартиры

Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды квартир, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 700 грн., тогда как Киев оказался на третьем месте с 15 000 грн. Самыми дешёвыми для аренды остаются Харьков и Херсон, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры 4000 грн.

С начала войны многие города претерпели изменения в стоимости аренды жилья. Львов, который два года назад был самым дорогим, теперь уступил Ужгород. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ужгороде в июле составила 17 700 грн, что превышает цены в Киеве ( 15 000 грн ) и Львове ( 16 500 грн ). Далее по списку следуют города с относительно одинаковой стоимостью аренды жилья:

Черновцы – 12 300 грн;

Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно – 12 000 грн;

Винница – 11 500 грн;

Днепр – 11 000 грн.

Некоторые областные центры предлагают более доступные варианты аренды. А именно с такой ценовой политикой:

Черкассы – 10 000 грн;

Хмельницкий – 9500 грн;

Тернополь – 9400 грн.

Интересно, что Одесса, которая раньше была среди самых дорогих, сейчас занимает 14-е место в рейтинге стоимости аренды. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 7000 грн. Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в городах, сильно пострадавших во время войны:

Чернигов – 5800 грн;

Запорожье – 5500 грн;

Суммы – 5500 грн;

Николаев – 5000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет поэтому. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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