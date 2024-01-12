В Киеве сдают крошечную квартиру, большую часть которой занимает сауна: как выглядит странное жилье

В Киеве, недалеко от ст. м. Берестейская, сдается в аренду жилье площадью 20 квадратов. Большую часть квартиры занимает встроенная сауна. Стоимость аренды – 5 тыс. грн. в месяц.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. "Квартира для одного или двух человек 15-20 минут от метро. Электрическое отопление (подогрев пола), бойлер, стиральная машинка, холодильник", – говорится в объявлении.

Вероятно, квартира находится в трехэтажном доме. В нем есть небольшой санузел, кроме того, значительную часть жилья занимает встроенная сауна. От нее есть вентиляционная шахта, которая через стену дома выходит на улицу.

Сколько стоит самое дешевое жилье?

В Киеве продают квартиру площадью 24,6 квадрата в Подольском районе ("Ветряные горы"). За квартиру в жилом состоянии просят 24,9 тысячи долларов. Это самая дешевая квартира среди тех, кто готов к заселению.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. "Высокий первый этаж кирпичного дома по адресу улица Краснопольская (Перемышльская), 1-А, жилой массив "Ветряные горы" в Подольском районе. Площадь 24,6 квадрата. Отдельные комната 8.7 квадратов и кухня 6 квадратов, если убрать стены получаем студийную планировкуплощадь 20.2 квадрата, что является обычным для смарт-квартиры", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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