В Киеве с нарушениями работают тысячи табачных киосков: журналист назвал имена налоговиков, которые саботируют проверки

В Украине еще с ноября действует норма закона, которая позволяет забирать лицензию на продажу сигарет, если у продавца зарплата меньше двух минималок (по состоянию на сейчас – 17,2 тыс. грн). По оценкам журналиста Евгения Плинского, который специализируется на налоговых нарушениях, большинство табачных киосков эту норму нарушает: там обычно оформляют только одного работника, тогда как фактически работает двое-трое.

"Зададим тренд по стране и покажем реальный масштаб сбыта контрафактных сигарет мимо кассы и налогов. Почти 11 тысяч лицензиатов по Киеву и области, половина из которых реально должна потерять лицензии, потому что работают в тени", – написал Евгений Плинский в своем Telegram-канале "Грязные Игры". Отметим, именно через киоски распространяют контрафактные сигареты по всей стране (эти по экспертным оценкам занимают 65% сбыта нелегальной продукции).

При этом Плинский отмечает, что в Киеве проверки киосков практически не проводятся. За это несут ответственность руководительница Киевской налоговой Инна Якушко и начальник управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в г. Киеве Александра Мороза.

"Что надо написать или кого тегнуть, чтобы руководитель Киевской налоговой Инна Якушко таки пнула начальника акциза Киева Александра Мороза в сторону проведения проверок? Я понимаю, что Инна Валерьевна при такой сложной погоде еще должна как-то вернуться в Киев с заграничного новогоднего отдыха, но давайте этот вопрос поставим в приоритет, пожалуйста", – написал Плинский.

Журналист отметил, что из-за тени на табачном рынке бюджет теряет около 25 млрд грн. При том, по словам журналиста, Якушко имеет дружеские отношения с женой Мороза – бывшей руководительницей ГУ ГНС Кировоградской области Юлией Мороз.

"Единственная семейная пара, которая влияет на кадровые изменения, это семья Мороз. Они вне очереди прозванивают области и через руководство выстраивают амплитуду сбора средств по акцизу. Юлия Мороз – после своего увольнения юридически забросила все силы на своего мужа, чтобы сделать вертикаль по областям страны и сохранить своего горе мужа при должности. Александра Мороза в свое время не уволили после задержания его подчиненного на взятке. Семья имеет сеть профессиональных связей с работниками других областей еще со времен, когда Александр Мороз был работником внутренней безопасности ГНС Украины", – написал Плинский.

Также, по словам журналиста, Александр Мороз имеет дружеские отношения с директором Департамента контроля за подакцизными товарами ГНС Украины Кристиной Боженко, с которой познакомился еще в Виннице.

OBOZ.UA направил в запрос в ГНС в г. Киеве с просьбой прокомментировать, действительно ли ведомство не проводило проверки лицензиатов, которые занимаются распространением табачных изделий, а также соответствует ли действительности информация о том, что руководительница столичной налоговой находится за границей.

