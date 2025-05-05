В Киеве "рухнули" цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

За последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве существенно снизилась. Удешевление составило более 3 500 грн, или 14,63% – со средних 24 014 до 20 500 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

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В то же время, за год аренда жилья в столице подорожала более чем на 4 500 грн, сообщает M2bomber. Или сразу на 28,4%.

За месяц же цены также выросли – почти на 1 400 грн, или 7,2%. Что, не исключено ,может свидетельствовать о зарождении нового тренда на рынке.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 16 800 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 13,6%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 000 грн. Таких объявлений 9%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 грн. Таких объявлений насчитывается по 10,5%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 24 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Днепровском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 228 грн. А кроме того:

Печерском – 27 500 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

В Киеве подорожали квартиры

В то же время, квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева подорожали. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров здесь выросла на 16,82%, или почти на 10 000 грн – со средних 57 685 до 67 389 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

За месяц стоимость жилья выросла на 5,84%. Или почти на 4 000 грн.

Выросли цены и в годовом разрезе. С мая 2024-го по май 2025 года они увеличились на 15,99%, или более чем 9 000 грн.

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 46 800, 68 400, 79 200 грн. 7,3% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен.

Также часто можно встретить цены 61 200 и 86 400 грн. Таких объявлений насчитывается 6,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране – с самым большим процентом зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены распрощаться жители Ужгорода. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.

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