В Киеве резко упала стоимость аренды квартир: какие теперь цены

За последний месяц аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило около 3 000 грн – со средних 20 798 до 18 000 грн, или сразу 13,45% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за 6 месяцев цены снизились еще больше – более чем на 6 000 грн, или 25,91%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400, 16 800, 20 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 8,8%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 10 000 грн. Таких объявлений 9,2%. Также "популярны" цены 12 000 и 14 000 грн – 7,9%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 400 грн. Таких объявлений насчитывается 10,6%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 26 177 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 15 177 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

Днепровском, Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 15 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 26 177 грн. А кроме того:

в Шевченковском – 26 000 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В свою очередь, специалисты "Юридического советника для ВПЛ" рассказали, что перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности/о праве на наследство;

договор купли-продажи/дарения и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом, законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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