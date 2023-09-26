В Киеве продают самую дешевую квартиру: сколько стоит и как выглядит крохотное смарт-жилье

В Киеве продают смарт-квартиру площадью 21 квадрат всего за 16,8 тыс. долларов. Квартира находится в нескольких остановках общественного транспорта от станции метро Лесная. Покупателям также придется потратить крупную сумму на ремонт: недвижимость находится в состоянии "после строителей".

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, жилье продают в ЖК на переулке Радистов. Состояние квартиры – после строителей. Жилье нуждается в капитальном ремонте, начиная от черновых работ. Как утверждают авторы объявления, есть право собственности на квартиру (то есть дом сдан в эксплуатацию).

Также в квартиру уже заведены коммуникации, а в доме уже есть первые жители. "Право собственности получено", – говорится в объявлении. Стоимость квартиры составляет 16,8 тыс. долларов.

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При этом ее площадь меньше, чем установлено государственным нормативом. Так, согласно строительным нормам, площадь однокомнатной квартиры не должна быть меньше 30 квадратов. Если же квартира имеет площадь меньше, фактически это апартаменты.

Отметим, цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте значительно снизились после начала полномасштабной войны. При этом снизился спрос на квартиры на последних этажах многоквартирных домов. Такая тенденция связана с опасностью ракетных обстрелов (существует представление о том, что жители верхних этажей рискует больше, при этом уламки ракет и беспилотников могут попасть на любой этаж), кроме того, при отключении электроэнергии и без лифта добираться на последний этаж значительно сложнее.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве продают самую дешевую однокомнатную квартиру. Жилье нуждается в капитальном ремонте.

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