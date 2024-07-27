В Киеве продают одну из самых маленьких квартир: как в небольшой комнате вместили санузел, кухню и гостиную

В Украине на втором этаже 21-этажной новостройки продается квартира площадью всего в 14,5 квадратов. Стоимость жилья составляет 38 тысяч долларов. За эти средства можно купить полноценную однокомнатную квартиру в хрущевке.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продается помещение 14,5 квадратов, которое можно использовать в качестве квартиры. Все необходимое в наличии (санузел, кухня с бытовой техникой и т.п.)", – говорится в объявлении.

Квартира находится на втором этаже 21-этажного дома, принятого в эксплуатацию в 2011 году. "В доме создано ОСМД, тарифы умеренные и обоснованные . Недалеко Владимирский рынок, станция метро "Дворец "Украина", спортивный клуб "Спорт Лайф", - говорится в объявлении.

Какое еще "маленькое" жилье продают в Киеве

Самая маленькая площадь квартиры, которую можно купить в Киеве, составляет всего 10 квадратов. Так, по ул. Уинстона Черчилля, 24А продают "квартиру" на первом этаже панельной пятиэтажки. Площадь "квартиры" – 10 квадратов. По всей вероятности, ее сделали из одной из комнат полноценной квартиры и теперь пытаются продать как отдельное жилье.

Жилье продают за 23 500 долларов. "Дополнительные расходы: 1000 долларов комиссии и налоги пополам. Эта квартира-студия находится в Днепровском районе, который славится своей удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Поблизости есть магазины, кафе, парки и остановки общественного транспорта, что делает ее привлекательной для арендаторов" ", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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