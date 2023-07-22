В Киеве продают квартиру за 8 тысяч долларов: что стоит знать покупателям 

В Киеве за 8 тыс. долларов можно купить смарт-квартиру в доме с проблемами. Среди них – проблемы с документами на ЖК или оформление в качестве жилого дома.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, за 8 тыс. долларов можно купить квартиру площадью 22 квадрата на пер. Лобачевского (ЖК "Флагман"). В объявлении продавец заявляет, что имеет право собственности, и ни о каких проблемах не сообщает. Однако на самом деле этот ЖК считается одним из самых проблемных в столице. Его строил Анатолий Войцеховский, который после строительства 40 незаконных ЖК на фактически захваченной земле и без разрешений скрывается от правосудия за границей.

В постановлении Печерского райсуда Киева № 757/17833/16-к ЖК "Флагман" называют самовольно построенном на самовольно занятом земельном участке с кадастровым номером 8000000000:66:248:0025. Узаконить и сдать в эксплуатацию ЖК крайне сложно, инвесторы пытаются избавиться от квартир в "плохом" доме, предлагая цены в несколько раз ниже рыночных. Но новый покупатель получит не только смарт-квартиру по смешной цене, но и купит огромное количество проблем и недостроенный объект.

Как правильно купить квартиру

Покупая квартиры в домах, которые еще находятся на стадии строительства, сэкономить можно до 30%. Однако эти деньги вы фактически платите за риск: сроки строительства могут быть перенесены, а готовый дом может не соответствовать первоначальным планам.

Выбирая застройщика, в первую очередь нужно проверить документы на землю, разрешение на строительство многоквартирного дома, утвержденный проект. Как говорит адвокат Светлана Саража, консультацию можно получить у юриста.

Однако проблемы также могут возникнуть, если покупать квартиру в уже сданном доме. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение, почитайте информацию о застройщике, о ЖК, поговорите с соседями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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