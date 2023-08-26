В Киеве продают квартиру за $7,7 тысячи: как выглядит самое дешевое жилье в новостройке 

В Киеве самая дешевая квартира в новостройке продается за 7,7 тыс. долларов. За эти деньги можно инвестировать в жилье площадью 16,24 квадрата в доме, который сдадут в эксплуатацию только в 2024-м.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира находится в Дарницком районе. Фактически это жилье в 4-этажном здании в частном секторе. В квартире не будет газа, а вода – из скважины.

"Продается смарт квартира в микрорайоне Бортничи Дарницкого района города Киева по переулку Луговой 14а. Квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Возможны другие варианты этажности. Дом будет подключен к городской канализации. Площадь квартиры 16,24 м.кв. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2024 года. Ближайшая станция метро – Бориспольская, до которой 25 минут пешком", – говорится в объявлении.

Застройщик строит дома на земле, которая предназначена для строительства жилого дома (не многоэтажного), первые дома уже ввели в эксплуатацию, при этом ни сайта, на котором опубликованы документы на строительство, ни групп в соцсетях у застройщика нет.

В доме также нет централизованного водоснабжения, канализации. Парковочные места обещают построить позже. И хотя дома имеют всего 3-4 этажа, в них умудрились разместить десятки квартир площадью от 16.2 до 22 квадратов. А это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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