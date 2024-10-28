В Киеве продают "3-этажную" квартиру почти за 175 млн грн: как выглядит внутри

В Киеве продают 3-уровневую квартиру на 4 комнаты, площадью в 500 кв.м, за 4,2 млн долларов (около 175 млн грн). В квартире есть, среди прочего, собственная библиотека, а также домашний кинотеатр.

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Объявление о продаже размещено на одном из профильных маркетплейсов. Согласно ему:

квартира находится на 21-м этаже из 33-х;

ее жилая площадь составляет 90 "квадратов", площадь кухни – 25 кв. м.

"Продается квартира 3-х уровней в самом центре Киева. Квартира с уникальными видами на Правительственный квартал, Днепр и Мариинский парк Ремонт квартиры выполнен в классическом стиле, все продумано до мелочей", – говорится в объявлении.

В нем также утверждается, что в жилье имеется, среди прочего, гостиная с библиотекой и столовой. А кроме того:

гардероб;

детская комната с гардеробной и с/у (душ и джакузи);

домашний кинотеатр с высоким уровнем звукоизоляции;

прачечная с кухней и санузлом для персонала.

"Шелковые обои, тюль и гардины. Хрустальные люстры и бра. Авторский дизайн дверей. 2 выхода из квартиры. Лифтовая зона в единой стилистике с квартирой", – отмечается в объявлении о продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве сдают в аренду 1-комнатную квартиру с джакузи прямо на кухне. Жилье находится в доме в центре столицы, а потому цена высокая – 25 000 грн/месяц. Необычный "творческий" ремонт в жилье уже высмеяли в соцсетях.

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