В Киеве массово продают дешевые квартиры: в чем проблема и что обязательно нужно знать

В Киеве продают квартиры, цены которых в разы ниже рыночных. Самая низкая цена на смарт-жилье, в недостроенном доме квартиру можно приобрести всего за 10-15 тыс. долларов.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Большинство предложение о продаже дешевых квартир – жилье в домах, которые не сданы в эксплуатацию. А это значит, что за ток придется платить по коммерческому тарифу (цена в разы выше, чем для населения). Кроме того, в доме, который не ввели в эксплуатацию, нельзя оформить право собственности.

Вместо этого продают право требовать передать жилье. К примеру, в Крюковщине (пригород Киева) двухэтажную квартиру в ЖК iHome продают всего за 40 тыс. долларов. Рыночная стоимость такого жилья по меньшей мере вдвое больше (площадь квартиры составляет 83 квадрата). Однако уже более 6 лет в этом ЖК не могут ввести в эксплуатацию ни один из домов, есть проблема с водой, электроэнергией, отсутствует благоустройство.

Еще один вариант: жилье без централизованного водоснабжения, без газа и парковки. В Бортничах в Киеве в частном секторе построили четырехэтажные дома с квартирами, площадь которых не достигает и 25 квадратов. Здесь можно найти квартиру всего за 10-15 тыс. долларов.

В доме также нет централизованного водоснабжения, канализации. Парковочные места обещают построить позже. И хотя дома имеют всего 3-4 этажа, в них умудрились разместить десятки квартир площадью от 17 до 22 квадратов. А это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.

Застройщик жилого квартала должен позаботиться и о том, как собственники квартир будут заезжать на территорию, где будут парковаться (все это предусмотрено строительными нормами). Также в проекте должны предусмотреть водоснабжение, канализацию, отопление

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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