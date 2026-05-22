Коррупция в Госрезерве на 36 млн грн: объявлено подозрение экс-руководителю ГП

Украинские правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему в Государственном агентстве по управлению резервами Украины. В государственном предприятии, которое подчиняется Госрезерву, обнаружили завладение 36 млн грн из бюджета.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Отмечается, что организатора сделки задержали "на горячем" при попытке сбежать из страны, сейчас суд уже отправил его под стражу.

Кто под прицелом следствия

В рамках уголовного производства подозрения уже получили четыре ключевых фигуранта дела:

бывший руководитель Госрезерва Украины ;

; бывший заместитель директора пострадавшего государственного предприятия ;

; непосредственный организатор преступной схемы – ;

; гражданское лицо, которое выступало пособником.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Правоохранители уже провели серию обысков по местам их проживания, но пока следственные действия продолжаются.

Как действовала схема

План незаконного обогащения на базе складских услуг госпредприятия подозреваемые разработали еще осенью 2022 года, а к непосредственной реализации приступили в январе 2023 года. Преступный алгоритм состоял из нескольких этапов:

передача площадей – руководство ГП под видом предоставления услуг по хранению отдало огромные государственные складские площади в распоряжение подконтрольных частных фирм;

руководство ГП под видом предоставления услуг по хранению отдало огромные государственные складские площади в распоряжение подконтрольных частных фирм; субаренда реальному бизнесу – подставные компании начали пересдавать государственные склады реальным предпринимателям, но уже по рыночным ценам;

– подставные компании начали пересдавать государственные склады реальным предпринимателям, но уже по рыночным ценам; вывод денег – полученные от настоящих арендаторов средства дельцы массово обналичивали и делили между собой.

Чтобы скрыть незаконный бизнес, должностные лица ГП заключали с подконтрольными фирмами фиктивные договоры и вносили в акты приема-передачи откровенную ложь, уменьшая "на бумаге" площадь арендованных помещений. Всего за время действия схемы государственный бюджет недополучил около 36 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители задержали бывшего депутата из Винницкой области, когда тот пытался сбежать в Польшу. Мужчину подозревают в недостоверном декларировании и незаконном обогащении на более 31,8 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!