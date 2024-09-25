В ЕС снова бунтуют против зерна из Украины: в какой стране требуют запрета

Испанские аграрии требуют запрещения импорта украинского зерна на территорию Европейского Союза. Они жалуются, что из-за украинской сельскохозяйственной продукции значительно упали цены на внутреннем рынке.

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Как сообщили в Союзе профсоюзов аграриев и животноводства, объединяющем 30 хозяйств, представляющих основные регионы-производители страны. В организации отмечают, что поставки украинской крупы в Испанию в 2023 году они составляли почти 8,4 млн тонн, а в первой половине 2024 года – около 6,5 млн. тонн.

"Это более половины украинских круп, поступающих в ЕС в целом", - отметили в Союзе профсоюзов. Местные производители не могут конкурировать с украинской продукцией из-за низких цен, поэтому цен на местные крупы с мая 2022 года упали 45%.

В этой связи перед зданием Европейского Союза в Мадриде 23 сентября прошел протест фермеров. В союзе предупредили, что 25 сентября в столице пройдет еще один митинг, главным требованием участников которого является решение проблемы роста импорта зерна из Украины.

Вдобавок союз обратился к Европейской комиссии с просьбой принять меры по защите европейских производителей зерновых и против того, что они называют ценовыми спекуляциями. В частности, они требуют, чтобы защитные механизмы включили пшеницу.

Напомним, ЕС согласился отменить все тарифы и квоты на импорт украинских продуктов питания еще в июне 2022 года, что, помимо прочего, полностью соответствует Соглашению о зоне свободной торговли с Украиной. Однако уже через несколько месяцев фермеры Польши, Венгрии, Словакии и других соседних стран пожаловались, что переизбыток украинского импорта якобы вытесняет их с рынка.

Затем эти страны в одностороннем порядке наложили эмбарго на многие товары, позволив их ввезти только для дальнейшего транзита, являющегося нарушением законодательства ЕС. Несмотря на это, страны-члены ЕС в начале 2024 года продлили режим свободной торговли для Украины до 2025 года.

При этом они ввели ограничения, чтобы успокоить фермеров. Так, если объем ввозимой продукции превысит средний показатель в 2022 и 2023 годах, блок вправе вводить пошлины на следующие украинские продукты:

птицу;

яйца;

сахар;

овес;

кукурузу;

мед;

крупы (ядра зерновых).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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