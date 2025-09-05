В ЕС приняли важное решение по "газовой игле" России: что будет с импортом после войны

Европейский Союз (ЕС) не планирует возобновлять закупку энергоресурсов из России даже после завершения войны в Украине. Решимость Европы относительно полного прекращения закупок нефти и газа у РФ поддерживают и в США.

Видео дня

Такое заявление во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Копенгагене 5 сентября сделал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом сообщает УНН.

"Это не временная санкция. Даже если наступит мир, по моему мнению, нам все равно не нужно импортировать", – отметил еврокомиссар.

Трамп обвинил ЕС в финансировании войны в Украине

Накануне во время телефонного разговора лидеров стран "коалиции желающих" с американским президентом Дональдом Трампом тот обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля через закупку российской нефти, сообщили в Bild со ссылкой на участников переговоров. Трамп призвал европейцев прекратить экономические связи с Россией и оказать давление на Китай, чтобы тот сделал так же.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление и отметила, что импорт сырья значительно сократился после вторжения России в Украину. По ее словам, напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

О недовольстве Трампа из-за того, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть, ранее во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Эти страны обращались к Трампу с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

"Хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а потом тратят эти деньги на оружие; то именно эти две страны потом жаловались президенту Трампу, что Украина уменьшает их возможности получения соответствующей нефти. Поэтому Украина нашла такой вид санкций", – сказал Зеленский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, даже несмотря на значительное сокращение потребления российских энергоносителей, в 2024 году ЕС заплатил за них России 23 млрд евро. При этом в ЕС все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов, однако на это уйдут годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!