Масштабная коррупция в Харьковской налоговой: всплыли новые детали громкого дела

В Украине разоблачили коррупционную схему в налоговой службе Харьковщины, где чиновники, включая бывшего главного налоговика Василия Гладченко, требовали 55 тысяч долларов США за исключение компании из перечня рисковых налогоплательщиков. Благодаря соглашению о признании виновности с экс-начальником одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы Татьяной Горбань, которая предоставила обличительные показания следствию, удалось разоблачить Гладченко.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. По версии следствия, Татьяна Горбань подстрекала представителя частного общества предоставить неправомерную выгоду в размере 55 тысяч долларов США за содействие в принятии решения об исключении этой фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности, а также за регистрацию остановленных налоговых накладных этого общества.

Средства предназначались как ей, так и тогдашнему главе Харьковской налоговой Василию Гладченко, который должен был обеспечить принятие финального решения по исключению компании из списка. Татьяна Горбань пошла на сотрудничество со следствием, предоставив обличительные показания. Она обязалась перечислить 500 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины и получила условный срок в 5 лет. 16 февраля Горбань задержали, а уже 20 февраля Василия Гладченко уволили с должности.

НАБУ и САП собрали достаточно доказательств причастности экс-должностного лица к этому преступлению и сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Кроме Горбань и Гладченко подозрения в мае также получили другие участники схемы: начальник управления ГУ ГНС в Харьковской области, работница отдела и предприниматель. Все они обвиняются в различных преступлениях, связанных с коррупцией и взяточничеством.

Расследование о причастности других должностных лиц налоговой службы и физических лиц к этой коррупционной схеме продолжается. НАБУ и САП продолжают собирать доказательства и устанавливать всех возможных участников преступления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут судить двух должностных лиц "Энергоатома", подозреваемых в присвоении 100 млн грн во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Дело уже направлено в суд. Также в схеме, по данным следствия, участвовали руководитель и юрист частной компании, им тоже грозит наказание.

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