Хищение 100 млн на строительстве хранилища ядерного топлива: в Украине будут судить двух чиновников "Энергоатома" и их сообщников

В Украине будут судить двух должностных лиц "Энергоатома", которых подозревают в присвоении 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива. Дело уже направлено в суд. Также в схеме, по данным следствия, участвовали руководитель и юрист частной компании, им тоже грозит наказание.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Схему разоблачили еще в 2023 году, а следствие завершилось в начале 2024-го.

"Судить будут четырех человек. Речь идет о двух должностных лицах госпредприятия, руководителе и юристе частной компании... В ходе досудебного расследования производство в отношении одного из подозреваемых было закрыто в связи с его смертью", – сообщили в НАБУ.

В целом из-за действий злоумышленников "Энергоатом" втрое переплатил за оборудование системы радиационного контроля, необходимое для завершения строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Подозрения озвучены по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ее санкция предусматривает:

лишение свободы сроком от 7 до 12 лет ;

; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет;

конфискацию имущества.

Как работала схема "заработка" на хранилище ядерного топлива

По данным следствия, в 2017-2020 годах для нужд "Энергоатома" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ). В их ходе:

в 2020 году "возникла необходимость закупки работ по завершению" строительства – в связи с "корректировкой проекта";

в декабре-2020 между обособленным подразделением "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру "Энергоатома", и частной компанией "в обход открытых торгов заключен договор завершения строительства хранилища".

"С целью завладения средствами "Энергоатома" дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в том числе прибавив в его условия поставки оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала "Энергоатому" втрое дороже. В результате этих действий "Энергоатом" переплатил около 100 млн грн", – рассказали в НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и САП завершили расследование дела депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, выехавшего за границу по письму ГУР и не вернувшегося. Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду при назначении конкретного лица заместителем директора КП "Житний рынок".

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