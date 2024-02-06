В Cosmolot ответили на обвинение БЭБ в уклонении от уплаты 1,2 млрд налогов: что говорят

Компания Cosmolot опровергла заявление БЭБ в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. Только в прошлом году они уплатили в бюджет 2,4 млрд грн. А решение по аресту счетов уже обжалуют в суде.

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Об этом говорится в заявлении компании. В ответ на обвинения в организации нелицензионных игр в интернете в компании отметили, что сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке официального веб-сайта cosmolot.ua, действующего исключительно на основании лицензии, выдаваемой Решением КРАИЛ от 02.02.2021 №34.

"Сотрудники компании не привлечены и никогда не были вовлечены в организацию любых азартных игр, кроме представленных на официальном веб-сайте Cosmolot. Кроме того, все игры, которые представлены на официальном сайте были разработаны ведущими Европейскими и другими мировыми провайдерами, их качество засвидетельствовано соответствующими RNG сертификатами. Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в заявлении компании.

Как утверждают в Cosmolot, указанные веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хотя и называется и стиль подобен Cosmolot, однако направляет игроков на сайты других онлайн казино.

"Список таких сайтов и соответствующие пояснения были предоставлены детективам БЭБ, однако проигнорированы. Более того, если веб-сайт перенаправляет игрока на официальный лицензированный веб-сайт онлайн-казино, тогда игра проходит в соответствии с законами Украины и с уплатой всех налогов и сборов. То есть, зеркала фактически осуществляют маркетинговую функцию и не являются платформами для проведения и организации азартных игр", - добавляют в компании.

В ответ на утверждение о том, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ, в компании ответили, что только по указанному в документах адресу и находится их офис. На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

"Компания считает это безосновательными обвинениями и уже (на дату публикации этого сообщения) обратилась в суд с жалобами об отмене ареста", – добавили в компании.

Как ранее писал OBOZ.UA, владельцы компании COSMOLOT Арнульф Дамерау и Сергей Потапов финансируют изготовление первой предсерийной модели БПЛА REX, отвечающей стандартам НАТО full kill chain solution (полный цикл уничтожения цели).

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