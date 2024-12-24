В Буковеле ищут детских аниматоров с зарплатами в разы выше рыночных: какие условия

Зима – период горного отдыха, а больше всего туристов привлекает самый известный курорт Украины – Буковель. Чтобы удовлетворить потребности всех отдыхающих, местные предприниматели нанимают самых разных специалистов и готовы платить им солидные зарплаты. Например, здесь можно найти работу аниматором за 15-30 тысяч гривен, что в разы больше, чем в других регионах.

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Так, на популярном сайте поиска работы разместили вакансию аниматора-няни в одной из местных гостиниц, в обязанности которой входит организация развлечений для детей, в частности, проведение дискотек и мастер-классов. Такую работу предлагают даже студентам, а об опыте ничего не сказано.

За работу 3 часа в сутки (с 8 до 11 или с 17 до 20) наниматель готов платить 20-30 тысяч гривен. Но в эту сумму также входит процент за продажи экскурсий и услуги "персональная няня".

Несколько меньше (15-25,5 тыс. гривен) готовы платить в другом отеле аниматором, имеющим не менее года опыта. Обязанности такого рабочего включают в частности организацию и проведение игровых программ, квестов, жарку маршмелоу на костре с детьми, поддержание порядка в детской игровой комнате.

График предлагается также посменный (14 через 14). А среди преимуществ этой работы бесплатное проживание и питание.

Согласно данным онлайн-портала, средняя зарплата аниматоров в Украине составляет 18 тысяч гривен. Впрочем, большинство вакансий высока – это работа в торговых центрах, на детских праздниках и в детских развлекательных комнатах, где предлагают значительно меньшие зарплаты.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине становится все более популярной отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причин – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тысяч. грн.

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