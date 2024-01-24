В 2023 нам уже постоянно мешали. Запретили импорт с Молдовы, запретили импорт с Болгарии. Перекрывали дороги то в Польше, то в Румынии. Чего только за этот год не натерпелись. Беремся за энергетическую безопасность. Не благодаря, а вопреки. Но сейчас мы видим явную узурпацию топливного рынка в трех шагах. Следите за руками:

Видео дня

1. Запрет Евро3 и Евро4 под предлогом, чтобы рашка не поставляла.

Она итак уже давно ничего не поставляет и особо Е3 и Е4 и не поставляла никогда. Это делается, чтобы поставить все НПЗ, кроме Укрнафты вне закона, что уберет конкуренцию за закупки сырья, снизит закупочные цены и сделает Укранфту полностью монополистом по демпинговой цене. Никто с рынка тягаться по цене не сможет.

2. Вскоре отменят "военные" лицензии.

Когда нас всех жареный петух клюнул полтора года назад, то была введена упрощенная процедура получения международной лицензии на перевозки опасных грузов. Теперь эти сотни перевозчиков хотят отмести под благовидным предлогом, чтобы уклонистов не вывозили. Это монополизирует поставки топлива только крупными компаниями, точнее теми кому можно. К слову, до войны особо бензовозами никто из-за рубежа и не возил и старых лицензий если не единицы, то десятки, но не больше. Отжим рынка перевозок опасных грузов уже на низком старте.

3.Закон о минимальных остатках

Он уже принят, но все веселье начнется с января 2025 года. Никто не сможет импортировать без замораживания 3% от объема топлива в виде обязательного и безвозмездного хранения. Это уничтожает всех мелких импортеров напрочь. прилепит к цене ввоза те же 3% на первый год работы. Потом 6% ,9% и т д. Кому интересно почитайте. Суть. Я напишу суть. Не будет 600 импортеров как сейчас. Будет 20-30. Как сказывается олигополия на рынке ГСМ я расписывать не буду, догадайтесь сами.

Что в сухом остатке:

Рынок импортеров ГСМ будет отжат в 2025 году

Рынок перевозок ГСМ будет отжат в 2024 году

Рынок розничных продаж будет отжат в 2025-2026

Отжат и высушен, замечу.

Может оно бы ничего страшного и не было бы, АЗС итак много. Но все оно красивыми лозунгами и тезисами выстелено. Ну согласитесь:

-Нет поставкам ГСМ с рашки

-Нет вывозу уклонистов за рубеж под видом водителей фур

-Да выполнению распоряжений Евросоюза о формировании запасов топлива на случай ЧП (то что война и ракеты то оказывается не ЧП)

Все красиво звучит? Только вот не про все это, а про делюгу рынка. Про жирный-жирный пирог, который пора съесть.