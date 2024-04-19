Уже на полках в Украине: Pepsi представило самую масштабную за 14 лет трансформацию бренда

Pepsi представляет самую масштабную за последние 14 лет визуальную трансформацию бренда, которая продолжается в Украине. Это изменение отражает новую эру развития бренда, воплощенную в современной и смелой айдентике, которую уже можно увидеть на полках магазинов.

В рамках масштабного глобального ребрендинга, охватывающего более 120 стран мира, Pepsi объединил в обновленном логотипе яркий электрический синий и черный цвет. Эта динамическая комбинация символизирует новую эру движущегося вперед бренда, готового принять будущее.

Такое переосмысление логотипа совмещает богатое наследие Pepsi с современными тенденциями и направлено на усиление присутствия бренда на рынке. Обновляя свои знаковые цвета и внедряя логотип, полный вибрирующего пульса, Pepsi стремится углубить свою связь с потребителями и подчеркнуть свою роль не просто напитка, а культурного феномена, объединяющего людей и создающего незабываемые моменты в повседневной жизни, побуждая потребителей наслаждаться яркими вкусам и уникальным впечатлениям, которые они приносят.