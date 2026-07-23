Утверждения о невыплате не соответствуют действительности: заявление пресс-службы холдинга ARS Capital в связи с публичными комментариями Сергея Григоровича

ARS Capital и GSC Game World с уважением относятся к историческому вкладу Сергея Григорьевича в создание студии и франшизы S.T.A.L.K.E.R. В то же время статус основателя не даёт ему полномочий представлять компанию и на протяжении многих лет публично распространять утверждения о GSC Game World, не соответствующие действительности.

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В соответствии с договоренностями между сторонами Сергей Григорьевич не принимал участия ни в переговорах с партнерами по поводу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ни в непосредственной разработке игры на протяжении всего её производственного цикла. Следовательно, его публичные оценки деятельности компании не основаны на участии в соответствующих процессах и не отражают реального положения дел.

GSC Game World надлежащим образом и в полном объеме выполнила все предусмотренные соглашениями обязательства, срок исполнения которых наступил. Утверждения о наличии просроченной задолженности перед Сергеем Григорьевичем не соответствуют действительности.

Условия соответствующих соглашений являются конфиденциальными. Именно поэтому компания не будет разглашать их в СМИ и не будет вести договорный спор в публичном пространстве. Если какая-либо из сторон считает, что у неё есть юридические претензии, для их рассмотрения существуют предусмотренные соглашениями правовые процедуры. Публичные заявления и предположения не могут заменить документы, доказательства или решение компетентного органа.

Разработка S.T.A.L.K.E.R.2 стала одним из самых сложных проектов в истории игровой индустрии. Её выход стал возможен благодаря работе команды, поддержке игроков и партнёров, защитникам Украины и владельцу компании Максиму Криппе, который профинансировал большую часть бюджета разработки.

ARS Capital и GSC Game World сосредоточены на росте компании, поддержке сотрудников, развитии уже выпущенных игр, в частности S.T.A.L.K.E.R. 2, а также на создании новых амбициозных украинских проектов, о которых обязательно расскажем в свое время. Именно это является нашим приоритетом.

Вчера GSC Game World впервые публично прокомментировала эти заявления для зарубежных изданий.

Ниже приводим украинский перевод заявления GSC Game World для зарубежных изданий:

GSC Game World долгое время не хотела комментировать публичные заявления Сергея Григорьевича в отношении компании.

Однако сейчас мы считаем необходимым отреагировать, ведь дальнейшее молчание может быть воспринято как подтверждение информации, не соответствующей действительности.

В частности, озвученные им недавно утверждения, включая высказывания о взаимоотношениях S.T.A.L.K.E.R. 2 и Xbox, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

В соответствии с достигнутыми между сторонами договоренностями, Сергей не принимал участия ни в переговорах с партнерами по поводу S.T.A.L.K.E.R. 2, ни в процессе разработки игры на протяжении всего цикла её создания. Эти договоренности с нашей стороны всегда выполнялись.

Именно поэтому невозможно считать его оценки или комментарии относительно деятельности компании достаточно обоснованными, чтобы они могли достоверно отражать реальное положение дел.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одним из самых сложных проектов в истории игровой индустрии. Мы убеждены, что история этой игры должна основываться на проверенных фактах, а не на предположениях или субъективных оценках.Мы искренне благодарны всем, кто сделал выход игры возможным: защитникам и защитницам Украины, нашим игрокам, партнёрам и владельцу компании Максиму Криппе, чьи инвестиции легли в основу бюджета разработки проекта.

Мы также не хотели бы, чтобы подобные публичные заявления отвлекали внимание от того, что сегодня действительно важно для команды. Сейчас GSC Game World активно завершает работу над масштабным обновлением для S.T.A.L.K.E.R. 2, а также над первым крупным и чрезвычайно интересным сюжетным DLC.

Уже совсем скоро мы поделимся новыми подробностями.

Спасибо всем, кто поддерживает команду и остается с нами.