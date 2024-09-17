'Укрзалізниця' получила 10 тыс. тонн дизеля с турецкого завода STAR, принадлежащего группе SOCAR

В августе компания "Торговый дом "Сокар Украина" выиграла тендер государственной компании "Укрзалізниця" на поставку дизеля.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба SOCAR.

"Укрзалізниця" через "Прозорро Маркет" для поставки горючего выбрала "Торговый дом "Сокар Украина", поскольку компания предоставила лучшие условия.

Одним из важных условий конкурса были поставки горючего напрямую от завода-поставщика.

Среди всех участников "Сокар Украина" подала на тендер лучшие условия, и, соответственно, поставщиком горючего для "Укрзалізниці" стал завод STAR в Турции, принадлежащий группе SOCAR.