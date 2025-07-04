"Укрзалізниця" запустила новый поезд по специальному маршруту: цена билетов

В Украине запустили новый "туристический" поезд – между Винницей и Одессой. Впрочем, он будет временным: рейсы запланированы лишь на 4 и 6 июля. Стоимость билетов же

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 708/707.

"Хорошая новость для тех, кто планирует поездку между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. ... Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в поезд состоит из купейных вагонов с сидячими местами – т.е., без спальных полок. При этом:

Нечетные места расположены у окна.

Четные – ближе к двери купе.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 6 июля из Винницы билеты продают в вагоны 1 класса и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 784,69 грн.

2 класс – 388,25 грн.

Где купить билеты на поезд в Одессу

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Расписание нового поезда

Отправление из Одессы – в 08:11. Прибытие в Винницу – 14:15.

Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.

В Украине отправили в рейсы поезд с новыми вагонами

Ранее же "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вышли в рейс 28 июня. Как рассказали в самом перевозчике:

Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров.

В целом в пределах госзаказа 2023 года "Укрзалізниця" уже получила 48 из 66 вагонов. Т.е., ожидается еще 18 единиц.

В целом же, отметили в "Укрзалізниці", новые вагоны оборудованы более удобными, чем ранее, полочками. А кроме того:

Освещением нового поколения.

Полноценными места для сидения на второй полке.

Манежем для новорожденных.

Пеленальными столиками в каждом вагоне.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

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