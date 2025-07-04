"Укрзалізниця" запустила новый поезд по специальному маршруту: цена билетов
В Украине запустили новый "туристический" поезд – между Винницей и Одессой. Впрочем, он будет временным: рейсы запланированы лишь на 4 и 6 июля. Стоимость билетов же
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 708/707.
"Хорошая новость для тех, кто планирует поездку между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. ... Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в поезд состоит из купейных вагонов с сидячими местами – т.е., без спальных полок. При этом:
- Нечетные места расположены у окна.
- Четные – ближе к двери купе.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 6 июля из Винницы билеты продают в вагоны 1 класса и 2 класса. Их стоимость:
- 1 класс – 784,69 грн.
- 2 класс – 388,25 грн.
Где купить билеты на поезд в Одессу
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Расписание нового поезда
Отправление из Одессы – в 08:11. Прибытие в Винницу – 14:15.
Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.
В Украине отправили в рейсы поезд с новыми вагонами
Ранее же "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вышли в рейс 28 июня. Как рассказали в самом перевозчике:
- Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров.
- В целом в пределах госзаказа 2023 года "Укрзалізниця" уже получила 48 из 66 вагонов. Т.е., ожидается еще 18 единиц.
В целом же, отметили в "Укрзалізниці", новые вагоны оборудованы более удобными, чем ранее, полочками. А кроме того:
- Освещением нового поколения.
- Полноценными места для сидения на второй полке.
- Манежем для новорожденных.
- Пеленальными столиками в каждом вагоне.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.
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