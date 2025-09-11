"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда по популярным маршрутам: какая цена билетов
В Украине назначили дополнительные осенние поезда: Львов – Одесса (№168/167) 14 и 21 сентября, Киев – Львов (№243/244) 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября и Киев – Львов (№289/290) 28 сентября. Все поезда имеют в приложении пометку "первый класс", однако поезд курсирует с купейными вагонами для дневных поездок в сидячем формате. Стоимость билетов колеблется от 750 до 890 гривен.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Осень – время, когда многие украинцы планируют поездки на выходные и праздничные дни. Чтобы удовлетворить спрос на путешествия по железной дороге, назначили курсирование дополнительных пассажирских поездов в сентябре.
Дополнительные поезда и расписание
- поезд № 168/167 Львов – Одесса;
- даты отправления: 14 и 21 сентября;
- цена билета: от 890 грн;
- отправление из Львова: 07:26;
- прибытие в Одессу: 18:18.
- поезд № 243/244 Киев – Львов;
- даты отправления: 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября;
- цена билета: от 750 грн;
- отправление из Киева: 06:35;
- прибытие во Львов: 13:25.
- поезд № 289/290 Киев – Львов;
- дата отправления: 28 сентября;
- цена билета: от 750 грн;
- отправление из Киева: 06:08;
- прибытие во Львов: 13:07.
На всех указанных маршрутах будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. При покупке билетов стоит внимательно просматривать схему расположения мест:
- нечетные номера – места возле окна;
- четные номера – места ближе к проходу.
Такое расположение обеспечивает удобство во время путешествия и позволяет выбрать комфортное место для себя. Актуальное расписание движения дополнительных поездов, включая промежуточные остановки и периодичность курсирования, можно посмотреть на официальном сайте "Укрзалізниці". Билеты уже доступны для приобретения через:
- мобильное приложение "Укрзалізниці";
- сайт booking.uz.gov.ua;
- кассы вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.
