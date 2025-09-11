"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда по популярным маршрутам: какая цена билетов

В Украине назначили дополнительные осенние поезда: Львов – Одесса (№168/167) 14 и 21 сентября, Киев – Львов (№243/244) 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября и Киев – Львов (№289/290) 28 сентября. Все поезда имеют в приложении пометку "первый класс", однако поезд курсирует с купейными вагонами для дневных поездок в сидячем формате. Стоимость билетов колеблется от 750 до 890 гривен.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Осень – время, когда многие украинцы планируют поездки на выходные и праздничные дни. Чтобы удовлетворить спрос на путешествия по железной дороге, назначили курсирование дополнительных пассажирских поездов в сентябре.

Дополнительные поезда и расписание

поезд № 168/167 Львов – Одесса;

даты отправления: 14 и 21 сентября;

14 и 21 сентября; цена билета: от 890 грн;

от 890 грн; отправление из Львова: 07:26;

07:26; прибытие в Одессу: 18:18.

поезд № 243/244 Киев – Львов;

даты отправления: 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября;

14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября; цена билета: от 750 грн;

от 750 грн; отправление из Киева: 06:35;

06:35; прибытие во Львов: 13:25.

поезд № 289/290 Киев – Львов;

дата отправления: 28 сентября;

28 сентября; цена билета: от 750 грн;

от 750 грн; отправление из Киева: 06:08;

06:08; прибытие во Львов: 13:07.

На всех указанных маршрутах будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. При покупке билетов стоит внимательно просматривать схему расположения мест:

нечетные номера – места возле окна;

– места возле окна; четные номера – места ближе к проходу.

Такое расположение обеспечивает удобство во время путешествия и позволяет выбрать комфортное место для себя. Актуальное расписание движения дополнительных поездов, включая промежуточные остановки и периодичность курсирования, можно посмотреть на официальном сайте "Укрзалізниці". Билеты уже доступны для приобретения через:

мобильное приложение "Укрзалізниці";

сайт booking.uz.gov.ua;

кассы вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.

