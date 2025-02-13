"Укрзалізниця" запускает особенные поезда всего на три дня: билеты уже в продаже, какая цена

"Укрзалізниця" (УЗ) выпустила в открытую продажу остаток билетов на эксклюзивные поезда с паровозами, которые запускает ко Дню всех влюбленных. До этого билеты были доступны только для военных. Речь идет о романтических двухчасовых экспрессах "Поезд к тебе", которые будут курсировать в Киеве и Львове 14-16 февраля. Цена билета стартует от 334 грн во Львове и 504 грн в Киеве.

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О начале открытых продаж говорится в сообщении УЗ. "Билеты, не приобретенные нашими защитниками, теперь доступны всем желающим в приложении "Укрзалізниці", – заявили в компании.

Найти "Поезд к тебе" можно по запросу Киев-Пассажирский – Киев-Романтический, а также Львов – Львов-Романтический. Стоимость билетов зависит от города и даты, в которую осуществляется рейс. К слову, на момент написания материала все билеты в Киеве на 14 февраля уже были раскуплены.

"Путешествие как в Киеве, так и во Львове будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале", – рассказывали ранее в компании. Поезда будут ходить по такому расписанию:

14 февраля: отправление во Львове в 18:56, в Киеве – в 19:20;

15 февраля: отправление во Львове в 16:11 и 18:56, в Киеве – в 15:15 и 19:20;

16 февраля: отправление во Львове в 16:11 и 18:56, в Киеве – в 15:15 и 19:20.

На маршруты выйдут настоящие паровозы. В вагонах будут обустроены купе на двоих с романтической музыкой и тематической игрой (какой именно – не уточняется). Также пассажирам обещают бесплатное чаепитие с угощением.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января Укрзалізниця" запустила ретро-поезд с паровозом. Он курсирует по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге на маршруте Гайворон – Бершадь – Хащеватое.

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