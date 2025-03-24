"Укрзалізниця" продает билеты на поезда только на 2 дня: сколько нужно ждать в очередях

"Укрзалізниця" продолжает восстанавливать свои системы после массированной кибератаки. В связи с этим, продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 дня – 24 и 25 марта. При этом больших очередей в кассах удалось избежать – утверждается, что на самых больших вокзалах страны в них нужно будет провести не более 10-15 минут.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, "выдержала атаку и сохранила работоспособность".

Продажа билетов на поезда только на 2 дня позволяет, среди прочего, обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием.

"Возврат билетов на поезда в текущие сутки – по предварительному алгоритму: за час до отправления вашего рейса отправьте нам на электронную почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку на возврат в течение 3 суток с момента возобновления работы систем", – говорится в сообщении.

В целом же, отметили в перевозчике, в настоящее время ведется восстановление ключевых систем из резервных копий. Что, подчеркивается, является длительным процессом – ведь проводятся:

тщательная диагностика;

идентификация возможных уязвимостей.

Ранее же в "Укрзалізниці" заверили, что кибератака не остановила полностью движение поездов. В частности, отмечалось:

Они курсируют четко, без задержек.

Все операционные процессы движения настроены в резервном формате.

При этом там признали: атака была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина".

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