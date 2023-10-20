"Укрзалізниця" ограничивает движение ряда популярных рейсов в ЕС: каких поездов касается

"Укрзалізниця" ограничивает движение нескольких международных рейсов. Причина – незапланированными заранее путевыми работами в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной. Ограничения затронут беспересадочные вагоны №431, 432 Киев – Вена – Киев, а также №430 Вена – Чоп – Вена.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: движение будет ограничено до станции Будапешт-Келети без курсирования между Будапештом и Веной.

"Изменения будут действовать с 27 октября по 17 ноября отправлением из Вены (с 26.10 по 17.11 для вагона №430 Вена – Чоп). И с 26 октября по 16 ноября отправлением из Киева (с 27.10 по 18.11 для вагона №430 Чоп – Вена)", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, пассажирам, уже купившим билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала альтернативный порядок доезда.

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По направлению к Вене:

по прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда до станции Будапешт-Келенфельд;

со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы на станцию Татабанья, подвязанные для пересадки на поезда в Вену.

"Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов в Вену. Если же у вас билет в вагон №430 Чоп – Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп – Захонь и Захонь – Будапешт, с которыми должен был ехать ваш вагон №430, а затем воспользоваться инструкцией выше", – объяснили в "Укрзалізниці".

В направлении из Вены:

учитывая, что время доезда в Будапешт (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление в 11:40), EC 145 (отправление в 12:42), RJX 63 (отправление в 13:40), EC 147 (отправление в 14:37), RJX 65 (отправление в 15:42);

этими поездами можно доехать до станции Татабанья в Венгрии, а там прямо с вокзала автобусом до станции Будапешт-Келенфельд;

по прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд необходимо будет воспользоваться метрополитеном для доезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и отправятся беспересадочные вагоны в Киев.

"Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены. Если же у вас билет в вагон №430 Вена – Чоп, вы можете воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт – Захонь и от Захонь – Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами", – подчеркнвли в перевозчике.

Стоять автобусы же будут на площадях перед вокзалами. Но, "учитывая количество отмененных поездов между Будапештом и Веной", их будет много.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских поездах и на вокзалах появится военизированная охрана – "Укрзалізниця" вводит маршалов железнодорожной безопасности. При этом первые из них уже начали работать.

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