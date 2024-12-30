"Укрпочта" ввела новые тарифы на посылки: какие цены будут действовать для украинцев с 1 января
С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Тарифы для внутренних посылок варьируются от 40 гривен для крошечных отправлений до 150 гривен для огромных в зависимости от размера и веса посылки.
Об этом пишет "Укрпочта". Стоимость отправки посылок будет вычисляться на основе объема и зафиксированных стандартных размеров коробок, что значительно упростит процесс для пользователей. Укрпочта предложит два основных тарифа:
- "Приоритетный" тариф – для тех, кто хочет получить посылку быстро. Этот тариф предусматривает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки;
- "Базовый" тариф – для ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Этот тариф будет наиболее выгодным для клиентов, пересылающих недорогие товары.
Тарифы на доставку внутренних отправлений без упаковки
Стоимость отправление (грн, с НДС)
Для определения стоимости используется система из восьми стандартных объемов. Клиенты, благодаря этой системе, будут платить только за фактический размер пакета. Благодаря изменениям в тарификации клиенты получат множество преимуществ:
- доступность – тарифы будут доступны широкой аудитории, а цены будут начинаться от 40 гривен за отправление, что обеспечит удобство для всех клиентов;
- удобство – для расчета стоимости достаточно будет знать только размеры посылки. Это снижает вероятность ошибок и удобнее для пользователей;
- Честность – новый подход позволяет сохранить честную и прозрачную ценовую политику, поскольку вес больше не влияет на тариф, и клиенты платят только по объему.
Для тех, кто выбирает "Приоритетный" тариф, доставка будет производиться быстрее, но с дополнительной оплатой за ускорение. А тариф "Базовый" позволяет сэкономить до 50%.
Еще одно важное нововведение – упаковка от "Укрпочты". Теперь клиенты смогут приобрести упаковочные материалы по цене, которая вдвое ниже других почтовых операторов. Это позволит сэкономить на упаковке и сделает процесс отправки еще более удобным и дешевым для пользователей.
Хотя тарификация больше не зависит от веса, этот параметр все же важен для процесса отправки. Вес будет учитываться исключительно для операционных целей, таких как безопасность и контроль за повреждениями. Например, для посылок, содержащих хрупкие предметы, такие как новогодние игрушки, вес позволит выяснить, есть ли угроза их повреждения при транспортировке.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские компании в праздничный период будут работать с небольшими изменениями: "Новая почта" и "Укрпочта" сокращают рабочий день 31 декабря, а 1 января будет выходным. Банки будут работать в штатном режиме, но финансовые операции с Казначейством ограничены 31 декабря и 1 января.
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