"Укрпочта" ввела новые тарифы на посылки: какие цены будут действовать для украинцев с 1 января

С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Тарифы для внутренних посылок варьируются от 40 гривен для крошечных отправлений до 150 гривен для огромных в зависимости от размера и веса посылки.

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Об этом пишет "Укрпочта". Стоимость отправки посылок будет вычисляться на основе объема и зафиксированных стандартных размеров коробок, что значительно упростит процесс для пользователей. Укрпочта предложит два основных тарифа:

"Приоритетный" тариф – для тех, кто хочет получить посылку быстро. Этот тариф предусматривает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки;

– для тех, кто хочет получить посылку быстро. Этот тариф предусматривает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки; "Базовый" тариф – для ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Этот тариф будет наиболее выгодным для клиентов, пересылающих недорогие товары.

Тарифы на доставку внутренних отправлений без упаковки

Тариф/Объем (см³) Упаковки Тариф "Базовый" (грн, с НДС) Тариф "Приоритетный" (грн, с НДС) В пределах области Украина Крошечный (до 1 500) пакет S, коробка XS 40 45 Мелкий (до 4000) пакет M, коробка XS2, Коробка S3 45 55 Малый (до 8 000) пакет L, коробка M5 50 55 Небольшой (до 12 000) пакет XL, коробка M2, тубус 60 70 Средний (до 20 000) тубус, коробка L1 65 75 Большой (до 40 000) коробка XL1, тубус 70 80 Супербольшой (до 80 000) коробка XL2, коробка XL3 115 130 Огромный (до 120 000) коробка XL4, коробка XL5 140 150 Укрпочта Документ 55

Стоимость отправление (грн, с НДС)

Тип упаковки Цена (грн) Коробка XS, S3, XS2, M5 5 Тубус 15 Коробка XL1, L1, XL3 20 Коробка XL2, XL4, XL5 50 Пакеты (S, M, L, XL) Бесплатно

Для определения стоимости используется система из восьми стандартных объемов. Клиенты, благодаря этой системе, будут платить только за фактический размер пакета. Благодаря изменениям в тарификации клиенты получат множество преимуществ:

доступность – тарифы будут доступны широкой аудитории, а цены будут начинаться от 40 гривен за отправление, что обеспечит удобство для всех клиентов;

– тарифы будут доступны широкой аудитории, а цены будут начинаться от 40 гривен за отправление, что обеспечит удобство для всех клиентов; удобство – для расчета стоимости достаточно будет знать только размеры посылки. Это снижает вероятность ошибок и удобнее для пользователей;

для расчета стоимости достаточно будет знать только размеры посылки. Это снижает вероятность ошибок и удобнее для пользователей; Честность – новый подход позволяет сохранить честную и прозрачную ценовую политику, поскольку вес больше не влияет на тариф, и клиенты платят только по объему.

Для тех, кто выбирает "Приоритетный" тариф, доставка будет производиться быстрее, но с дополнительной оплатой за ускорение. А тариф "Базовый" позволяет сэкономить до 50%.

Еще одно важное нововведение – упаковка от "Укрпочты". Теперь клиенты смогут приобрести упаковочные материалы по цене, которая вдвое ниже других почтовых операторов. Это позволит сэкономить на упаковке и сделает процесс отправки еще более удобным и дешевым для пользователей.

Хотя тарификация больше не зависит от веса, этот параметр все же важен для процесса отправки. Вес будет учитываться исключительно для операционных целей, таких как безопасность и контроль за повреждениями. Например, для посылок, содержащих хрупкие предметы, такие как новогодние игрушки, вес позволит выяснить, есть ли угроза их повреждения при транспортировке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские компании в праздничный период будут работать с небольшими изменениями: "Новая почта" и "Укрпочта" сокращают рабочий день 31 декабря, а 1 января будет выходным. Банки будут работать в штатном режиме, но финансовые операции с Казначейством ограничены 31 декабря и 1 января.

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