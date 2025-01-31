"Укрпочта" выставила на продажу оружие старше 100 лет: как выглядит и какова цена

"Укрпочта" инициирует ряд аукционов, на которых будет продано раритетное оружие времен Российской империи и Советскому Союзу – произведенные в 1906-1915 годах принадлежащие компании револьверы "Наган".

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Об этом сообщил и гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он уверяет, что все средства, которые будут получены из продажи в рамках проекта "Винтажное Оружие", будут направлены на финансирование украинской армии.

"Поскольку "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий, мы вооружены не только острым юмором, но и средствами успокоения возможных "юмористов". Некоторые такие средства, в том числе наганы, произведенные в российской империи и советском союзе в 1900–1927 годах, слегка устарели, а мы перешли на новые и более эффективные", – объяснил Смелянский причину продажи имущества.

Именно поэтому компания продаст на аукционе 11 револьверов "Наган" времен Российской империи и СССР. Каждый из них был демилитаризован, то есть деактивирован и приведен непригодное для стрельбы состояние. Что известно о первых торгах:

дата начала – 31 января;

дата объявления победителя – 7 февраля;

площадка для торгов – Prozorro;

калибр 7,62 мм;

серийный номер – 11797;

производитель – Тульский императорский оружейный завод, 1915;

стартовая цена – 5000 гривен.

"А почему бы не потролить врага и не продать с аукциона "имперское" оружие и собрать средства на современное для ВСУ? Чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение", - подчеркнул Смелянский.

Он заверил, что будет вручать "Наганы" победителям торгов лично. Все вырученные средства пойдут на нужды украинского войска.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" уже не в первый раз распродает свое имущество. Ранее компания провела 10 онлайн-аукционов по продаже своих подержанных автомобилей, на которых продала 322 машины более чем на 3,8 млн гривен. Торги прошли в системе Prozorro. Продажи.

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