Ukrnafta восстановила АЗК в Чернигове, разрушенный оккупантами в 2022 году

UKRNAFTA анонсировала открытие полностью обновленного автозаправочного комплекса в Чернигове на улице Кольцевая, 8.

Видео дня

В начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года, украинские военные остановили наступление врага на подступах к Чернигову. В то же время АЗК UKRNAFTA, оказавшийся на линии огня, был разрушен. Его восстановление стало это не просто техническим обновлением, но и символом постепенного восстановления города.

Вместо станции киоскного типа на Кольцевой, 8 теперь появился современный комфортный АЗК UKRNAFTA со всем необходимым: стильным минимагазином, бесплатным Wi-Fi, станцией подкачки шин и продажей AdBlue.

Торжественное открытие обновленного АЗК состоится 11-13 июля. В эти дни его посетителей ждут приятные бонусы:

–50% на горячий напиток или хот-дог для всех, кто заправится качественным топливом или купит что-то полезное в магазине в период открытия;

Бесплатный (0,10 грн в соответствии с законодательством Украины) пончик для наших самых маленьких гостей;

Воздушные шарики для праздничного настроения;

Кроме того, все, кто сделает покупку на этом АЗК в дни торжественного открытия, получат подарок на будущее: сертификат, дающий –50% на кофе или хот-дог (будет действовать с 14 июля по 10 августа).

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.