'Укрнафта' в 2025 году уплатила 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов

"Укрнафта" уплатила более 75 млрд грн налогов и 15,3 млрд грн дивидендов государству с момента перехода под управление государства в 2022 году. Об этом на полях IX Киевской нефтегазовой конференции Newfolk НКЦ рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

"Только за 9 месяцев 2025 года компания уплатила 22,5 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов, – отметил Юрий Ткачук. – Спасибо всей 20-тысячной команде "Укрнафты" – людям, которые обеспечивают стабильность добычи, развитие сети, научные исследования и внедрение инноваций даже в самых сложных условиях".

Предприятие развивается несмотря на вызовы войны и делает весомый вклад в восстановление украинской энергосистемы, которая была повреждена в результате российских атак.

Сейчас "Укрнафта" создает новое важное направление – gas to power.

В портфеле компании более 400 МВт проектов распределенной генерации, которые реализуются совместно с ЕБРР и при грантовой поддержке правительств Швеции, Норвегии, Германии и Нидерландов.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.